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Веб-студия "LIDER"
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Создание сайтов в Пензе

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  • Высокая скорость.
  • SEO. РСЯ. Директ.
  • Заказы из Интернета.
  • Тексты с Вас.Вы даете контент
  • Срок работ: 3 дня
  • Цена: 15 000 р.
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Цель проекта:
  • Скоростной, современный ресурс.
  • Подготовить контент самостоятельно.
  • Трафик из директа, РСЯ, поиска.
Свойства:
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Выгода:
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Сетевой трафик.
Состоит из множества конверсионных запросов, составляющих для бизнеса семантическое ядро, каждое с ТОП ранжированием.
Высокая скорость работы.
Чем быстрее загружается, реагирует на клики, в целом стабильно работает веб-сайт, тем лучше он ранжируется в органической выдачи и лучше продает.
Рекомендован Яндекс/Google.
Сложные требования поисковых систем включают в себя оптимизацию, плотность ключевых слов, скорость загрузки, адаптивность.
Продающий дизайн.
Юзабилити сложная наука. Человек ищет конкретный товар/услугу, важно минимизировать время поиска всей нужной информации.
Отзывы о компании.
Если в Сети о Вас положительно отзываются, рекомендуют независимые покупатели - значит рост продаж обеспечен.
Под ключ
  • Высокая скорость.
  • SEO. РСЯ. Директ.
  • Больше клиентов. +20%.
  • Тексты с нас.Все делаем сами.
  • Срок работ: 5 дней
  • Цена: 25 000 р.
Развернуть тариф Подробности
Цель проекта:
  • Скоростной, современный ресурс.
  • Получить готовый продукт.
  • Трафик из директа, РСЯ, поиска.
  • Дополнительно +20% к объему заказов.
Свойства:
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Выгода:
  • Вы получаете заказы, а не только заходы.
  • Первый в поиске.
  • Max. быстродействие.
  • Скорость раскрутки +20%.
Подробнее о тарифе
×
Сетевой трафик.
Состоит из множества конверсионных запросов, составляющих для бизнеса семантическое ядро, каждое с ТОП ранжированием.
Высокая скорость работы.
Чем быстрее загружается, реагирует на клики, в целом стабильно работает веб-сайт, тем лучше он ранжируется в органической выдачи и лучше продает.
Рекомендован Яндекс/Google.
Сложные требования поисковых систем включают в себя оптимизацию, плотность ключевых слов, скорость загрузки, адаптивность.
Продающий дизайн.
Юзабилити сложная наука. Человек ищет конкретный товар/услугу, важно минимизировать время поиска всей нужной информации.
Отзывы о компании.
Если в Сети о Вас положительно отзываются, рекомендуют независимые покупатели - значит рост продаж обеспечен.
Для бизнеса
  • Гарантия результата.
  • SEO. РСЯ. Директ.
  • Больше клиентов. +50%.
  • Всё включено.All inclusive.
  • Срок работ: 11 дней
  • Цена: 37 000 р.
Развернуть тариф Подробности
Цель проекта:
  • Скоростной, современный ресурс.
  • Получить готовый продукт.
  • Трафик из директа, РСЯ, поиска.
  • Дополнительно +70% к объему заказов.
  • Охват всей целевой аудитории.
Свойства:
Close
Выгода:
Подробнее о тарифе
×
Сетевой трафик.
Состоит из множества конверсионных запросов, составляющих для бизнеса семантическое ядро, каждое с ТОП ранжированием.
Высокая скорость работы.
Чем быстрее загружается, реагирует на клики, в целом стабильно работает веб-сайт, тем лучше он ранжируется в органической выдачи и лучше продает.
Рекомендован Яндекс/Google.
Сложные требования поисковых систем включают в себя оптимизацию, плотность ключевых слов, скорость загрузки, адаптивность.
Продающий дизайн.
Юзабилити сложная наука. Человек ищет конкретный товар/услугу, важно минимизировать время поиска всей нужной информации.
Отзывы о компании.
Если в Сети о Вас положительно отзываются, рекомендуют независимые покупатели - значит рост продаж обеспечен.
Наши преимущества
Скорость загрузки
скорость загрузки сайта
  • Без сбоев и зависаний.
  • Мгновенный отклик.
  • Быстрая работа.
Отзывы о компании
отзывы о компании
  • Независимые источники.
  • Рекомендации в Интернете.
  • Доверяют - значит покупают.
Грамотный дизайн
безопасность работы сайта
  • Полная адаптивность.
  • Правильная подача контента.
  • Удобная структура.

Создали сайт - что дальше?

Сайт не заработает без рекламы и продвижения.
Как новичок Вы, после регистрации, окажетесь последним в поиске.
Станьте первым, раскройте свой потенциал и получите клиентов!
Продвижение комплексная услуга:
  • По всем конверсионным запросам раскрутка в ТОП поиска. Создание сайта в Пензе согласно рекомендациям Google/Яндекс - надежные вложения в бизнес.
  • Ведение Google Ads/ Яндекс.Директ. Снижение цены клика, рост CTR, максимальная отдача. Настройка и корректировка компании профессиональными директологами.
  • Обслуживание проекта под ключ. Вы ни о чем не заботитесь, проект под контролем специалистов. Все включено. Регулярное обновление информации, внесение правок, создание и оптимизация новых страниц.
Цена: 5 400 р. в месяц. Вы в поиске клиентов? Звоните: +7(918)561-07-85!
Оставьте заявку
  • Например "pochta@yandex.ru"


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Сроки разработки сайта
  • Создание сайтов в Пензе для получения клиентов, высокоскоростных, безопасных. Под ключ, в течение 3 - 11 дней.
  • Срок раскрутки – от 6 месяцев. Первые места в поиске - источник 40% заказов и стабильность бизнеса. Вы не зависите от цены клика директа.
  • Не нужно ждать! Google Ads/ Яндекс.Директ - второй источник трафика, не требующий времени для активизации. Лиды со старта.
  • Займите ТОП органической выдачи, получайте с нами максимальную конверсию, задействовав все семантическое ядро Вашего ресурса.
Стратегия развития
  • Закрепиться на первых позициях – не менее важная задача, чем выход на них в кратчайшие сроки.
  • Подключение системы отзывов и внешних ссылок – стабильность результата.
  • Основа стратегии продвижения – динамичная оптимизация, обновления, создание надежного, продающего сайта в Пензе. Разработка концепции УТП.
  • Соблюдение рекомендаций поисковых систем, современные SEO технологии, максимальное использование поведенческих факторов, маркетинга, улучшения юзабилити.
Схема работы
  • Сейчас все покупается через Интернет. Качественные услуги по минимальным ценам – результат работы по формуле современного интернет-магазина. Без оплаты логистики и аренды офиса.
  • Мы предлагаем изготовление сайтов в Пензе, цель которых - поиск клиентов. Доступно объясняем требования к реализации проекта и достижению результата.
  • Заключаем официальный договор – мы гарантируем звонки потенциальных клиентов.
  • Отправляете на email – gosseo@mail.ru требуемую информацию. Все работы под ключ.
Подробности о раскрутке web-сайта
  • Вся работа по поддержанию и обслуживанию проекта ляжет на плечи специалистов. Вы говорите, они делают. Обновление, изменение, доработка, исправления, корректировка дизайна. Новые страницы с уникальным контентом, развитие и новые заказы за счет расширения семантического ядра дополнительными ключевыми словами.
  • Обладание первыми позициями в поиске. А это важный целевой трафик, круглосуточная видимость в Интернете по целому списку поисковых фраз, и 90% от общего числа крупных заказов.
  • Ведение контекстной рекламы. Источник 60% общего трафика должен приносить прибыль, а не разорять. Директолог снизит цену клика, повысит CTR и уменьшит расходы на 2-3 тысячи рублей при минимальных затратах на Яндекс.Директ и Google Ads.
  • Блокирование скликивания (кликфрода). Конкуренция в Сети жесткая, если скликать рекламу соперника то можно перехватить его целевую аудиторию, подобная практика очень распространена и является настоящим бедствием интернет-бизнеса.
  • Крауд-маркетинг – распространение положительных отзывов о фирме и работа с естественными рекомендациями, если таковые будут оставляться покупателями или конкурентами. Крауд-маркетинг имеет решающее влияние на число продаж и на ранжирование в органической выдаче.
  • Стабильный рост рейтинга и индекса качества сайта. Создание удобной, продающей структуры на основе современного эргономичного стиля. Все семантическое ядро будет выведено в ТОП и привлечет максимальный целевой трафик.
Схема работы в Пензе веб-студии "LIDER"
Определение задач
Утверждение дизайна
Подготовка данных
Заключение договора
Разработка сайта

Цели создания сайта

Создание сайтов в Пензе должно иметь практическое значение, иначе для чего затрачиваются деньги? Привлечение клиентов и просто размещение подробной информации в Сети суть есть кардинально разные проекты. Важно понимать – наличие даже самого хорошего и качественного веб-сайта ничего не даст, нужен проект, динамично развивающийся, имеющий рейтинг и поведенческие факторы с низким процентом отказов. Если же изначальная задача – размещение подробностей о фирме, то здесь не нужны уникальные тексты, семантическое ядро, внешние и внутренние ссылки. Частые цели:
  • Официальные органы требуют наличия собственной веб-страницы в Сети, где выложены лицензия фирмы, контакты, прайс-лист, список услуг.
  • Информативная площадка для сформированного круга людей. Это могут быть либо деловые партнеры, или подписчики в социальных сетях или клиенты.
  • Полноценный поиск клиентов, с использованием всех возможностей Интернета как единого рынка.
Стратегия развития: профессиональная работа по всем направлениям

Хостинг.

Выбор хостинга при создании сайта в Пензе стоит доверить веб-студии, так как данный элемент ведения бизнеса в Интернете очень важен для маркетинга, ранжирования в органической выдачи и минимизации расхода бюджета без роста конверсии. Скорость и безотказность работы web-сайта напрямую зависит от хостинга, контент обязан быстро загружаться, никаких сбоев, отказов в загрузке, зависаний. Это особенно важно в Яндекс.Директ/Google Ads когда оплачивается каждый клик/заход. Кроме того выделенный ip адрес позволит исключить склеивание с другими ресурсами на хостинге, улучшить ранжирование, а возможность заказать SSL сертификат является обязательным условием выбора тарифа. На выбор хостинга влияет:
  • Количество веб-сайтов, которые можно разместить и величина дискового пространства.
  • Наличие обработчика, интерпретатора PHP.
  • Частота процессорных ядер и количество ядер процессора.
  • Список дополнительных услуг.
  • Качество техподдержки.
  • Объем выделенной оперативной памяти.

Доменное имя.

Выбор домена – обязанность заказчика. Специалисты веб-студии могут оказать помощь и проверить доступность названия, однако прежде чем заказать создание сайта в Пензе стоит определиться с данным элементом бизнеса и брендирования. Все делается для удобства пользователей, и в веб-дизайне, и в юзабилити и даже при оптимизации. Ваш домен должен легко читаться, правильно восприниматься, запоминаться. Задачу значительно упрощает структура Интернета, разбитого на определенные доменные зоны, поэтому если понравившееся название занято в одной, специалисты могут попробовать зарегистрировать его в другой, к примеру .ru, .com, .net, .pro, .su. Регистрация проводится на имя заказчика, для чего понадобятся паспортные данные.


Требования:
  • Уникальность названия.
  • Использование латинских символов.
  • Содержание основного ключевого слова.
  • Название региона, фирмы или код региона.
  • Краткость. Чем меньше символов тем лучше.

SSL сертификат.

2019 год стал поворотном в формировании ранжирования органической выдачи и поведенческих факторов из-за обязательного перехода на HTTPS протокол, а значит и подключение SSL сертификата. Последний позволяет сервисам Интернета и браузерам формировать при обмене данными защищенный тоннель, благодаря чему уменьшаются риски кражи информации.


HTTP протокол окончательно уходит в прошлое, новые требования поисковых систем управляют развитием бизнеса в Интернете. SSL сертификат заказывается на хостинге, поэтому при выборе виртуального сервера и разработке сайта стоит сразу учитывать сей факт.


Подключение его либо происходит в автоматическом режиме, как у reg.ru, либо настраивается специалистом через панель управления. SSL сертификаты подразделяются на:
  • DV – подтверждает безопасность домена. Проверяются его данные у регистратора, часто является бесплатным, с низким уровнем доверия.
  • OV – проверяются официальные реквизиты фирмы.
  • EV – максимальная степень проверки. Требуется регистрация в ряде каталогов и справочниках. Высокая степень надежности. Создание сайта для бизнеса подразумевает подключение именно EV.

Источники трафика в Интернете.

Бизнес с Интернете, вернее его активная составляющая интернет-маркетинг базируется на двух составляющих – поведенческих факторах и объеме целевого трафика. Если с поведенческими факторами работает оптимизация и юзабилити, то количество заходов зависит от количества и качества использования тех или иных источников трафика в Интернете. Самые большие из них:
  • Органическая выдача. Зависит от объема семантического ядра и популярности конверсионных ключевых запросов.
  • Яндекс.Директ/Google Ads – контекстная реклама. Зависимость от бюджета, цены клика и профессионально работы директолога.
  • РСЯ. Важная часть бизнеса, Создание сайта должно учитывать РСЯ в дизайне и использовании заголовков, чтобы получить максимальную отдачу. Важно подключение счетчиков метрики.
  • SMM раскрутка. Различные социальные сети. Знание целевой аудитории и показателей таргетинга – ключ к успеху.
  • Крауд-маркетинг. Система отзывов задействует множество площадок в Сети.
  • Конент-маркетинг. При определенной работе публикация интересных статей может значительно увеличить объем сетевого трафика.
  • Регистрация в каталогах и справочниках. Яндекс.Карты.
Дополнительные услуги в Пензе веб-студии "LIDER"
SMM раскрутка
Аудит проекта
Интернет-маркетинг
Крауд-маркетинг
Разработка логотипа

Сроки изготовления сайта

Создание сайтов в Пензе – это создание качественных сайтов для продвижения недорого. Мы нацелены на практический результат, а именно на коммерческие проекты малого и среднего бизнеса, которые с нами пройдут этапы становления и выхода на совершенно новый современный уровень. Насколько это выгодно в принципе? Создание сайтов очень выгодно, потому что весь бизнес сейчас перекочевал в Интернет, здесь удобно совершать покупки или получать информацию, потому что это быстро и удобно. Нужно купить любую продукцию – запускаем поиск, вводим ключевой запрос и рассматриваем предложения. Какое понравилось делаем звонок и все, совершенно нет необходимости ходить по магазинам. Веб-студия представляет в Пензе спектр всевозможных услуг.


Двойной сетевой трафик клиентов из Интернета:
  • ПРОДВИЖЕНИЕ веб-проекта, основной доход.
  • КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА – заказы уже сейчас.

Глобальный рынок Интернета

Создание сайтов – это внесение своих предложений на общий рынок, как минимум в Пензе, но ничто не мешает работать по любым другим регионам и городам. Вам открыты колоссальные возможности, только заставить их работать именно на конкретного предпринимателя не так легко. Нужны опытные специалисты, которые смогут сделать проект по-настоящему успешным и прибыльным. Фирма славится решением самых сложных задач, работой по всем направлениям, любой сложности разработка будет исполнена. Открыть интернет сайт недорого и с выгодой!

Цена разработки сайта

При выборе исполнителей, которым можно поручить сделать сайт в Пензе большинство клиентов ориентируются на стоимость данной услуги, но это не совсем правильно в целом, хотя для начала почему бы и нет. Наши цены фиксированные, в отличие от многих других предложений на рынке сайтостроения. Это значит, что Вы получите качественный ресурс именно той структуры, какая и была заказана изначально, без необходимости доплачивать. Каждый тариф разработан для определенных целей, стоимость его здесь не является самым главным показателем. Для раскрутки нужны уникальные тексты. Наш специалист при проведении консультаций подробно все расскажет и поможет сделать правильный выбор.
  • Лидер Поиска – 15000 р. С ним Вы достигните в бизнеса результата.
  • Интернет-магазин – от 72000 р. Мы готовы предложить несколько вариантов исполнения.
  • Продвижение и раскрутка – 5400 рублей в месяц.

Этапы создания сайта

После того как Вы решили заказать сайт в Пензе нужно подумать над тем, что делать дальше, причем это очень важный момент. После этапа регистрации поисковые системы поставят новый ресурс в самый конец очереди тех, кто претендует на попадание на топовые позиции по тем или иным ключевым запросам, и в самом лучшем случае самостоятельно можно будет продвинуться с возрастом лишь на 5 страницу поиска. А прибыль приносят лишь первые три места, вот почему так важно оказать на одном из них.
Карта проезда в Пензе к веб-студии "Лидер"
Наш адрес:


Россия, Пенза, ул. Суворова 93


тел: +7 (918)561-07-85


 e-mail: gosseo@mail.ru


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