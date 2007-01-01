создание сайтов в Пензе

SSL сертификат.

2019 год стал поворотном в формировании ранжирования органической выдачи и поведенческих факторов из-за обязательного перехода на HTTPS протокол, а значит и подключение SSL сертификата. Последний позволяет сервисам Интернета и браузерам формировать при обмене данными защищенный тоннель, благодаря чему уменьшаются риски кражи информации.

HTTP протокол окончательно уходит в прошлое, новые требования поисковых систем управляют развитием бизнеса в Интернете. SSL сертификат заказывается на хостинге, поэтому при выборе виртуального сервера и разработке сайта стоит сразу учитывать сей факт.

DV – подтверждает безопасность домена. Проверяются его данные у регистратора, часто является бесплатным, с низким уровнем доверия.

OV – проверяются официальные реквизиты фирмы.

EV – максимальная степень проверки. Требуется регистрация в ряде каталогов и справочниках. Высокая степень надежности. Создание сайта для бизнеса подразумевает подключение именно EV.

Подключение его либо происходит в автоматическом режиме, как у reg.ru, либо настраивается специалистом через панель управления. SSL сертификаты подразделяются на: